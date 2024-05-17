В телекоммуникационной компании обратились ко всем своим абонентам, в частности, затронув тему компенсаций.

В «Киевстар» обнародовали новую информацию о доходах компании, инвестициях, развитии и т.д., пишет Politeka.net.

Таким образом, стало известно, что доход «Киевстар» впервые за всю историю компании упал на 14%.

Общий доход мобильного оператора «Киевстар» в I квартале 2024 года уменьшился на 14,1% – до 7,1 млрд грн – по сравнению с I кварталом 2023 года.

В «Киевстар» связывают это с кибератакой на сеть в декабре 2023 года.

«Компания в благодарность абонентам за их лояльность отменила для всех пользователей мобильной и фиксированной связи одну месячную плату за тариф. Основная сумма компенсаций по программе лояльности была выделена в 1 кв. 2024 года», - сообщили в «Киевстар».

Также сообщается, что капитальные затраты на развитие сети выросли на 37,4% по сравнению с I кварталом 2023 года, достигнув 1,07 млрд грн.

Кроме того, стало известно, что в целом количество абонентов мобильной связи уменьшилось на 1,9%.

Это, как подчеркивают в «Киевстар», связано с миграцией населения и временной оккупацией некоторых населенных пунктов. Однако спрос на услуги 4G продолжает расти. Так, количество абонентов, пользующихся высокоскоростной мобильной передачей данных, выросло на 8,9% по сравнению с I кварталом 2023 года.

Также в «Киевстар» заявили, что в первом квартале 2024 года компания увеличила на более чем 37% инвестиции в экономику Украины.

И эта информация взволновала некоторых абонентов. Мол, «следует ожидать еще одно повышение стоимости тарифов предоплаты и контракта!».

В «Киевстар» ответили на волнение, заверив, что информации об изменениях стоимости тарифов на данный момент нет.

"Если произойдут изменения, об этом предварительно проинформируют", - заверили в "Киевстар" абонентов.

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