В телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили абонентів про важливу подію і що необхідно зробити.

У «Київстар» повідомили, що компанія тестуватиме радіочастоти для технології 4G ще у шести містах України, пише Politeka.net.

Тестування відбудеться у таких містах: Тернопіль, Біла Церківа (Київська область», Ніжин (Чернігівська область», Здолбунів (Рівненска область), Черкаси, Коростень (Житомирська область».

У «Київстар» повідомили, що під час тестування абоненти продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватись іншими мобільними сервісами без змін.

«Однак замість застарілої технології 3G для користувачів стане доступним швидкісний мобільний 4G-інтернет», - розповіли в компанії клієнтам.

Зазначається, що завдяки цьому абоненти Київстар у шести містах відчують суттєве покращення якості з’єднання, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів.

Тестування проходитиме з 20 червня у спектрі 2100 МГц.

У «Київстар», звераючись до абонентів, повідомили, що, якщо вони ще не перейшли на технологію 4G, її необхідно підключити на своєму смартфоні.

Якщо ж SIM-карта не підтримує 4G, її можна замінити на USIM без додаткової плати зі збереженням номера телефону.

Раніше, нагадаємо «Київстар» повідомив, що проводитеметься тестування радіочастот у спектрі 2100 МГц у Луцьку та Самборі (Львівська область).

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