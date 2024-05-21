В телекоммуникационной компании "Киевстар" предупредили абонентов о важном событии и что необходимо сделать.

В «Киевстар» сообщили, что компания будет тестировать радиочастоты для технологии 4G еще в шести городах Украины, пишет Politeka.net.

Тестирование состоится в таких городах: Тернополь, Белая Церковь (Киевская область», Нежин (Черниговская область», Здолбунов (Ровенская область), Черкассы, Коростень (Житомирская область).

В Киевстар сообщили, что во время тестирования абоненты продолжат совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами без изменений.

«Однако вместо устаревшей технологии 3G для пользователей станет доступен скоростной мобильный 4G-интернет», – рассказали в компании клиентам.

Отмечается, что благодаря этому абоненты "Киевстар" в шести городах ощутят существенное улучшение качества соединения, а скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз.

Тестирование пройдет с 20 июня в спектре 2100 МГц.

В «Киевстар», обращаясь к абонентам, сообщили, что если они еще не перешли на технологию 4G, ее необходимо подключить на своем смартфоне.

Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить USIM без дополнительной платы с сохранением номера телефона.

Ранее напомним «Киевстар» сообщил, что будет проводиться тестирование радиочастот в спектре 2100 МГц в Луцке и Самборе (Львовская область).

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