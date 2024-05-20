Мобільний оператор «Vodafone» попередив абонентів про важливий нюанс з оплатою за послуги компанії.

В компанії «Vodafone» пояснили абонентам, що відбувається, коли на рахунку недостатньо коштів. Таким чином мобільний оператор відреагував на скаргу одного з абонентів.

«Водофон знов обманює з тарифом...Закінчився пакет, на наступний день поповнюю...І ви підключаете таріф на добу... Може, мене требо запитати .. Ні вони одразу підключать добовий тариф», - поскаржився абонент.

У «Vodafone» вирішили пояснити, яким чином відбувається надання послуг.

«Плата за 4 тижні послуг знімається автоматично, якщо на рахунку достатньо коштів. Це відбувається рівно через 4 тижні від дати, коли пакет був підключений минулого місяця (з 00:00 до 8:00). Якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати пакета послуг на 4 тижні, то автоматично відбувається перехід на денний тариф, у якому є обов'язковий платіж незалежно від користування», - попередили у «Vodafone» абонентів.

Як пояснили в компанії, надалі система щодня буде перевіряти стан рахунку абонента і, як тільки там буде достатня сума, підключиться пакет послуг на 4 тижні.

«Дані умови незмінні, і зазначені у вашому тарифі», - запевнили у «Vodafone».

Додамо, раніше у «Vodafone» повідомили про запуск акції «2 пакети послуг включено» в тарифах Joice.

Таким чином в стартових пакетах тарифної лінійки Joice включено два пакети послуг замість одного.

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