В компании Vodafone объяснили абонентам, что происходит, когда на счету недостаточно средств. Таким образом, мобильный оператор отреагировал на жалобу одного из абонентов.
«Водофон снова обманывает с тарифом... Закончился пакет, на следующий день пополняю...И вы подключаете тариф в сутки... Может, меня надо спросить.. Нет, они сразу подключат суточный тариф», - пожаловался абонент.
В Vodafone решили объяснить, каким образом происходит предоставление услуг.
«Плата за 4 недели услуг снимается автоматически, если на счете достаточно средств. Это происходит ровно через 4 недели с даты, когда пакет был подключен в прошлом месяце (с 00:00 до 8:00). Если на счете недостаточно средств для оплаты пакета услуг на 4 недели, то автоматически происходит переход на дневной тариф, в котором имеется обязательный платеж вне зависимости от пользования», – предупредили в Vodafone абонентов.
Как пояснили в компании, в дальнейшем система ежедневно будет проверять состояние счета абонента и, как только будет достаточная сумма, подключится пакет услуг на 4 недели.
«Данные условия неизменны, и указаны в вашем тарифе», – заверили в Vodafone.
Добавим, ранее в Vodafone сообщили о запуске акции «2 пакета услуг включено» в тарифах Joice.
Таким образом, в стартовых пакетах тарифной линейки Joice включены два пакета услуг вместо одного.
Последние новости Украины:
"Киевстар" предупредил некоторых абонентов об изменениях: можно ли будет звонить или отправлять SMS.
Ожидайте SMS: "Vodafone" сообщил абонентам важную информацию.
Ваш номер будет заблокирован: в Lifecell обратились ко всем абонентам.