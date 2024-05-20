Мобильный оператор "Vodafone" предупредил абонентов о важном нюансе с оплатой за услуги компании.

В компании Vodafone объяснили абонентам, что происходит, когда на счету недостаточно средств. Таким образом, мобильный оператор отреагировал на жалобу одного из абонентов.

«Водофон снова обманывает с тарифом... Закончился пакет, на следующий день пополняю...И вы подключаете тариф в сутки... Может, меня надо спросить.. Нет, они сразу подключат суточный тариф», - пожаловался абонент.

В Vodafone решили объяснить, каким образом происходит предоставление услуг.

«Плата за 4 недели услуг снимается автоматически, если на счете достаточно средств. Это происходит ровно через 4 недели с даты, когда пакет был подключен в прошлом месяце (с 00:00 до 8:00). Если на счете недостаточно средств для оплаты пакета услуг на 4 недели, то автоматически происходит переход на дневной тариф, в котором имеется обязательный платеж вне зависимости от пользования», – предупредили в Vodafone абонентов.

Как пояснили в компании, в дальнейшем система ежедневно будет проверять состояние счета абонента и, как только будет достаточная сумма, подключится пакет услуг на 4 недели.

«Данные условия неизменны, и указаны в вашем тарифе», – заверили в Vodafone.

Добавим, ранее в Vodafone сообщили о запуске акции «2 пакета услуг включено» в тарифах Joice.

Таким образом, в стартовых пакетах тарифной линейки Joice включены два пакета услуг вместо одного.

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