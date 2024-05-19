За допомогою цих кодів, що вводяться телефоном, абоненти оператора «Київстар» можуть не тільки перевірити свій тариф та поповнити рахунок.

Мобільний оператор «Київстар» надав своїм абонентам важливу інформацію щодо USSD-команд, пише Politeka.net.

За допомогою цих коротких команд, які доступні всім абонентам «Київстар», можна керувати послугами, підключати нові сервіси та отримувати корисну інформацію в режимі реального часу.

«У контрактних абонентів інформація про стан бонусного рахунку може відображатись із запізненням», - попереджають в «Київстар».

Також мобильний оператор звертає увагу абонентів на те, що USSD-повідомлення не зберігаються в пам’яті телефону.

Отже, існують такі USSD-команди, які абонентам «Київстар» буде корисно знати.

*111# - перевірка рахунку

*134# - поповнення рахунку кредитною карткою

*124* сума *380 номер абонента# - переказ коштів.

*130*380 номер абонента# - Передзвони мені

Щоб скористатися кодом, його необхідно ввести в панелі виклику і натиснути. Уввівши код, необхідно натиснути кнопку виклику.

Зазначимо, що USSD працює на будь-якому телефоні і є базовою незалежно від мобільного оператора.

Нагадаємо, що раніше "Київстар" попередив всіх абонентів про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.

Зміни стосуються тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше.

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