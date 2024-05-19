Мобильный оператор «Киевстар» предоставил своим абонентам важную информацию относительно USSD-команд, пишет Politeka.net.
С помощью этих коротких команд, доступных всем абонентам "Киевстар", можно управлять услугами, подключать новые сервисы и получать полезную информацию в режиме реального времени.
"У контрактных абонентов информация о состоянии бонусного счета может отображаться с опозданием", - предупреждают в "Киевстар".
Также мобильный оператор обращает внимание абонентов на то, что USSD-сообщения не хранятся в памяти телефона.
Итак, существуют USSD-команды, которые абонентам «Киевстар» будет полезно знать.
*111# - проверка счета
*134# - пополнение счета кредитной картой
*124* сумма *380 номер абонента# - перевод средств.
*130*380 номер абонента# - Перезвони мне
Чтобы воспользоваться кодом, необходимо ввести его в панели вызова и нажать.
Отметим, что USSD работает на любом телефоне и является базовой независимо от мобильного оператора.
Напомним, что ранее "Киевстар" предупредил всех абонентов об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах по предоплате и контракту.
Изменения касаются тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.
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