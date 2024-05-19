С помощью этих кодов, что вводятся на телефоне, абоненты оператора «Киевстар» могут не только проверить свой тариф и пополнить счет.

Мобильный оператор «Киевстар» предоставил своим абонентам важную информацию относительно USSD-команд, пишет Politeka.net.

С помощью этих коротких команд, доступных всем абонентам "Киевстар", можно управлять услугами, подключать новые сервисы и получать полезную информацию в режиме реального времени.

"У контрактных абонентов информация о состоянии бонусного счета может отображаться с опозданием", - предупреждают в "Киевстар".

Также мобильный оператор обращает внимание абонентов на то, что USSD-сообщения не хранятся в памяти телефона.

Итак, существуют USSD-команды, которые абонентам «Киевстар» будет полезно знать.

*111# - проверка счета

*134# - пополнение счета кредитной картой

*124* сумма *380 номер абонента# - перевод средств.

*130*380 номер абонента# - Перезвони мне

Чтобы воспользоваться кодом, необходимо ввести его в панели вызова и нажать.

Отметим, что USSD работает на любом телефоне и является базовой независимо от мобильного оператора.

Напомним, что ранее "Киевстар" предупредил всех абонентов об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах по предоплате и контракту.

Изменения касаются тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.

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