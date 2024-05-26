Мобильные операторы «Киевстар» и «Vodafone» готовятся к важным нововведениям, которые произойдут после того, как НКЭК приняло решение.

Сети мобильной связи в Украине продолжают развиваться, пишет Politeka.net.

В частности, важные изменения произойдут для абонентов Киевстар и Vodafone. Дело в том, что недавно НКЭК было выдано разрешение на пользование номерным ресурсом емкостью 10 млн номеров оператору «Киевстар». Новый код сети – 77.

«Для предоставления услуг на территории Украины сроком 5 лет», - говорится в сообщении.

Также было предоставлено разрешение на использование номерного ресурса емкостью 10 млн. номеров оператору Vodafone Ukraine.

Новый код будет – 75. Срок такой же как и для «Киевстар» – 5 лет.

Следовательно, вскоре у новых абонентов появится возможность выбирать.

«Номер Vodafone, начинающийся в национальном формате записи на 075 или в международном формате +38075. Номер Kyivstar, соответственно начинающийся на 077 или +38077, где первая цифра «0» означает национальный (междугородный) префикс, а символ + (плюс) означает международный префикс», - сообщили в НКЭК.

Также отмечается, что все существующие коды сети мобильных операторов остаются в распоряжении операторов действующими и не будут меняться.

В настоящее время оператор «Vodafone» использует четыре кода сети, а именно – 50, 66, 95, 99. «Киевстар», как известно, оперирует пятью кодами сети – 67, 68, 96, 97, 98.

Оператор «Lifecell» использует три кода сети – 63, 73, 9.

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