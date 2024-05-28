Українських користувачів мобільним зв’язком терміново попередили про нові загрози, які виникли на тлі відключень електроенергії.

Абонентів мобільних операторів, які діють на території України, попереджають про можливі випадки шахрайства, які поширюються під час стабілізаційних відключень електроенергії.

«Зловмисники створюють фейкові (підробні) ресурси енергетичних компаній для виманювання конфіденційних даних та привласнення заощаджень з банківських карток», - попереджає мобільний оператор «Lifecell».

Абонентів попереджають, що їм можуть запропонувати підключення до резервних ліній живлення або мобільного зв’язку.

«Пам’ятайте! За жодних обставин не погоджуйтесь на будь-які сумнівні пропозиції та не повідомляйте зміст верифікаційних повідомлень чи кодів, не піддавайтесь маніпуляціям шахраїв.​ Навіть, якщо вам начебто телефонує офіційний представник», - закликають у «Lifecell».

Нагадаємо, що для того, щоб захистити свій смартфон і свої дані від зловмисників кіберфахівці радять пам’ятати про необхідність оновлювати операційну систему до останньої версії та встановити антивіруси.

Власників смартфонів також закликають встановлювати складні паролі, перевіряти додатки перед їх встановленням, завантажуючи лише з перевірених джерел, таких як Apple App Store чи Google Play.

Кіберфахівці наполягають на уникненні незахищених Wi-Fi з’єднань та вимикати Wi-Fi, Bluetooth та мобільну передачу даних, коли вони не використовуються.

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