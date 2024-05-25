Кожен користувач смартфону являється потенційною мішенню для негідників, які полюють на персональні дані і гроші.

Днями абонентів мобільного оператора «Київстар» попередили про стару схему шахраїв але «вдосконалену».

Згідно з повідомлення, абонентам «Київстару» розсилають шахрайські смс про «легкий заробіток» у TikTok.

«Але зловмисники вдосконалилися: раніше вони здійснювали такі розсилки із закордонних номерів, тепер – з українських», - попереджають у каналі «BRAMA», створеному кіберполіцейськими і волонтерами.

Наприклад, SMS може містити такий зміст: «Терміново потрібні 100 співробітників для онлайн-роботи з зарплатою від 1000 до 3000 тисяч грн в день. Ви можете брати участь у вільний час. Якщо ви зацікавлені, ви можете звязатися з нами через WhatsApp (додане посилання). Якщо ви надішлете нам повідомлення зараз, ви отримаєте бонус у розмірі 100 гривень. Ми чекаємо на Вас!».

Користувачів мобільного зв’язку закликають бути обачними, не переходити за сторонніми посиланнями в соцмережах або повідомленнях, які надходять з незнайомих номерів.

Додамо, раніше про різноманітні схеми шахраїв попередеджали своїх абонентів і у «Київстар». Так, у компанії, звертаючись до своїх абонентів, закликають не надто довіряти інформації, яка надходить від незнайомців через мобільний телефон, перевіряти її.

Ні в якому разі не можона повідомляти коди поповнення рахунків незнайомим особам, передавати третім особам логіни та паролі.

«Пам’ятайте, що співробітники Київстар не телефонують, щоб дізнатись коди чи паролі з SMS, тож зберігайте їх у таємниці, щоб не відкрити доступ шахраям до ваших коштів», - попереджають в компанії.

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