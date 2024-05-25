Каждый пользователь смартфона является потенциальной мишенью для негодяев, охотящихся на персональные данные и деньги.

На днях абонентов мобильного оператора «Киевстар» предупредили о старой схеме мошенников, но «усовершенствованной».

Согласно сообщению, абонентам «Киевстар» рассылают мошеннические смс о «легком заработке» в TikTok.

"Но злоумышленники усовершенствовались: раньше они осуществляли такие рассылки с зарубежных номеров, теперь - с украинских", - предупреждают в канале "BRAMA", созданном киберполицейскими и волонтерами.

Например, SMS может быть следующего содержания: «Срочно требуются 100 сотрудников для онлайн-работы с зарплатой от 1000 до 3000 тысяч грн в день. Вы можете участвовать в свободное время. Если вы заинтересованы, вы можете связаться с нами через WhatsApp (добавленная ссылка). Если вы отправите нам сообщение сейчас, вы получите бонус в размере 100 гривен. Мы ждем Вас!».

Пользователей мобильной связи призывают быть осмотрительными, не переходить по посторонним ссылкам в соцсетях или сообщениях, поступающих с незнакомых номеров.

Добавим, ранее о различных схемах мошенников предупреждали своих абонентов и в «Киевстар». Так, в компании, обращаясь к своим абонентам, призывают не слишком доверять информации, поступающей от незнакомцев через мобильный телефон, проверять ее.

Ни в коем случае нельзя сообщать коды пополнения счетов незнакомым лицам, передавать третьим лицам логины и пароли.

«Помните, что сотрудники Киевстар не звонят по телефону, чтобы узнать коды или пароли с SMS, поэтому храните их в тайне, чтобы не открыть доступ мошенникам к вашим средствам», - предупреждают в компании.

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