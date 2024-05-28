Абонентов мобильных операторов, действующих на территории Украины, предупреждают о возможных случаях мошенничества, которые распространяются при стабилизационных отключениях электроэнергии.

"Злоумышленники создают фейковые (поддельные) ресурсы энергетических компаний для выманивания конфиденциальных данных и присвоения сбережений с банковских карт", - предупреждает мобильный оператор "Lifecell".

Абонентов предупреждают, что им могут предложить подключение к резервным линиям питания или мобильной связи.

«Помните! Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на какие-либо сомнительные предложения и не сообщайте содержание верификационных сообщений или кодов, не поддавайтесь манипуляциям мошенников, даже если вам звонит официальный представитель», - призывают в «Lifecell».

Напомним, что для того чтобы защитить свой смартфон и свои данные от злоумышленников киберспециалисты также советуют помнить о необходимости обновлять операционную систему до последней версии и установить антивирусы.

Владельцев смартфонов также призывают устанавливать сложные пароли, проверять приложения перед их установкой, загружая только из проверенных источников, таких как Apple App Store или Google Play.

Киберспециалисты настаивают на необходимости избегать незащищенных Wi-Fi соединений и выключать Wi-Fi, Bluetooth и мобильную передачу данных, когда они не используются.

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