В телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили абонентам о важном нюансе по тарифам за связь.

Мобильный оператор "Киевстар" указал абонентам на важный нюанс об услугах и оплате.

Так, одна из абоненток пожаловалась на странице оператора в Facebook, что стоимость ее тарифа выросла, а качество связи на низком уровне.

«Почему подняли цену на тариф, а мне никто не может дозвониться: я вне зоны досягаемости постоянно, а когда пишу в чат, ответ оператора у вас отличная связь. Так что 175 грн платить вне зоны досягаемости не буду. Нагло из 125 грн сделали 175 грн, у меня нет таких средств, верните абонплату, которая была, наглые и бессовестные, чем платить, если нет работы еще и детки маленькие».

В «Киевстар» отреагировали на жалобу, сообщив, в частности, можно ли отказаться от новых условий тарифа.

«Изменения касаются всех пользователей этого тарифа, следовательно, отказаться от них в индивидуальном порядке нет возможности», - рассказали в «Киевстар».

Однако абоненты могут выбрать себе другой тариф самостоятельно на тот, который больше отвечает их потребностям.

Еще один абонент пожаловался на трудности с домашним Интернетом.

«Итак, Киевстар в очередной раз пытается обмануть людей, по адресу якобы есть аварийное питание домашнего интернета, но при отключении света интернет исчезает. Обращения в колл-центр и чаты не помогли. Две недели кормят обещаниями, будто инженеры работают и постоянно продлевают срок выполнения заявки. Так что делайте выводы. После завершения тарифа перехожу к другому оператору».

В «Киевстар» заверили абонента, что делается все возможное, чтобы сложности были устранены как можно быстрее, но для решения проблемы понадобится больше времени.

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