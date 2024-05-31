Деякі абоненти «Vodafone» скаржаться на погану якість послуг на тлі чергових відключень світла і дивуються, чому при цьому тарифи зростають.
«Чому не має мобільного інтернету і зв'язку під час відключень світла? Ви для чого підіймали ціни на тарифи? Ви це робили неодноразово під час війни і постійно аргументували тим, що будете розбудовувати інфраструктуру щоб інтернет був завжди. На що ви витратили гроші?»,
«Два роки повномасштабної війни і вже був досвід блекаутів! Де ваш звʼязок коли вимикають світло? Тарифи підняли до небес, але сервісу нуль, коли він критично необхідний»,
«Ціни космічні, а зв'язок 0», - скаржаться незадоволені абоненти «Vodafone» на сторінці компанії в «Facebook».
В «Vodafone» відповіли, що відбувається і чому тарифи дійсно доводиться змінювати:
«… Компанія інвестує мільйони гривень в розширення географії мережі, підвищення швидкості доступу й відновлення зв’язку в регіонах бойових дій. Через зростання витрат на підтримку і відновлення зв’язку маємо змінити вартість тарифів…».
Також в «Vodafone» запевнили, що ситуація з електроенергією стала форс-мажорною і для них.
«Тому що робота базових станцій залежить від електроживлення. Ми оснащуємо базові станції додатковим живленням. Не всі базові станції можуть бути обладнані генераторами у зв’язку з їх розміщенням: на дахах, висотних спорудах….».
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