В компании Vodafone сообщили абонентам, почему тарифы не могут стоять на месте и приходится их менять.

Некоторые абоненты Vodafone жалуются на плохое качество услуг на фоне очередных отключений света и удивляются, почему при этом тарифы растут.

«Почему нет мобильного интернета и связи во время отключений света? Вы зачем поднимали цены на тарифы? Вы это делали неоднократно во время войны и постоянно аргументировали тем, что будете развивать инфраструктуру, чтобы интернет был всегда. На что вы потратили деньги?»,

«Два года полномасштабной войны и уже был опыт блэкаутов! Где ваша связь когда выключают свет? Тарифы подняли до небес, но сервиса ноль, когда он критически необходим»,

«Цены космические, а связь 0» , – жалуются недовольные абоненты Vodafone на странице компании в Facebook.

В Vodafone ответили, что происходит и почему тарифы действительно приходится менять:

«… Компания инвестирует миллионы гривен в расширение географии сети, повышение скорости доступа и восстановление связи в регионах боевых действий. Из-за роста расходов на поддержку и восстановление связи мы должны изменить стоимость тарифов…».

Также в Vodafone заверили, что ситуация с электроэнергией стала форс-мажорной и для них.

«Потому что работа базовых станций зависит от электропитания. Мы оснащаем базовые станции дополнительным питанием. Не все базовые станции могут быть оборудованы генераторами в связи с их размещением: на крышах, высотных сооружениях…».

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