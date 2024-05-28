Телекомунікаційіна компанія «Київстар» схвилювала своїх абонентів найближчими планами – що зміниться.

Компанія «Київстар» у найближчому майбутньому припинить підтримку 3G.

Таким чином оператор хоче зосередитись на подальшому розвитку 4G-мережі та впровадженні нових технологій.

Про такі плани «Київстар» вже почав попереджати своїх абонентів шляхом SMS.

Для того, щоб залишитись без Інтернету та зв’язку абонентам рекомендується увімкнути на смартфоні 4G/LTE.

Про це розповіли у незалежній спільноті мобільних технологій України MZU-Мобільний Зв'язок України.

Остаточної дати відключення 3G-мережі поки не повідомляється.

У свою чергу українці, обговорюючи зміни, хвилюються, що там, де в них є 3G тепер не буде взагалі нічого.

«Взагалі сенсу в 3G не було від початку, адже технологія була дуже пізно в Україні розгорнута і потрібно було зразу видавати ліцензії на 4G»,

«Класно, тепер при блекаутах буде не 3G, а 2G»,

«Блекаут мобільного зв'язку»,

«4G це більше про інтернет, зв'язок через 2G буде», - коментують новину користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що 3 1 червня «Київстар» не пропонуватиме новим користувачам підключити тарифи Все разом Wow, Все разом Wow+ТБ та Безлім LOVE UA.

Що ж стосується чинних абонентів, то вони зможуть користуватися цими тарифами й надалі.

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