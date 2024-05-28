Телекоммуникационная компания «Киевстар» взволновала своих абонентов ближайшими планами – что изменится.

Компания Киевстар в ближайшем будущем прекратит поддержку 3G.

Таким образом, оператор хочет сосредоточиться на дальнейшем развитии 4G-сети и внедрении новых технологий.

О таких планах «Киевстар» уже начал предупреждать своих абонентов по SMS.

Для того чтобы остаться без Интернета и связи, абонентам рекомендуется включить на смартфоне 4G/LTE.

Об этом рассказали в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU-Мобильная Связь Украины.

Окончательной даты отключения 3G-сети пока не сообщается.

В свою очередь украинцы, обсуждая изменения, переживают, что там, где у них есть 3G теперь не будет вообще ничего.

"Вообще смысла у 3G не было изначально, ведь технология была очень поздно в Украине развернута и нужно было сразу выдавать лицензии на 4G",

«Классно, теперь при блекаутах будет не 3G, а 2G»,

«Блэкаут мобильной связи»,

«4G это больше об интернете, связь через 2G будет» , - комментируют новость пользователи соцсетей.

Напомним, что 3 1 июня «Киевстар» не будет предлагать новым пользователям подключить тарифы Все вместе Wow, Все вместе Wow+ТВ и Безлим LOVE UA.

Что же касается действующих абонентов, то они смогут пользоваться этими тарифами и дальше.

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