Абонентам телекомунікаційної компанії «Київстар» повідомили, про чергові зміни, які відбудуться вже найближчим часом.

Так, «Київстар» повідомиив, що новим користувачам не пропонуватимуть підключити тарифи Все разом Wow, Все разом Wow+ТБ та Безлім LOVE UA.

Чинні абоненти цих тарифів зможуть ними користуватися й надалі, підкреслюють у «Київстар».

У «Київстар» оголосили, що такичм чином відбудеться оптимізація тарифів.

Зміни, про яке йдеться, відбудуться з 1 червня.

Також повідомляється, що абоненти тарифів лінійки Все разом можуть підключити Суперсилу Соцмережі та месенджери та отримати нетарифікований доступ до Instagram, Telegram, Viber та інших сервісів для спілкування.

«Таку Суперсилу можна використовувати замість сервісу Соцмережі та месенджери без обмежень, який з 1 червня 2024 року не надаватиметься за умовами тарифів. Також припинять дію послуги Вільна музика, Відео на ходу та Ігри без обмежень», - зазначають у «Київстар».

Зазначимо, "Київстар" планує припинити підтримку 3G.

Абоненти вже отримують відповідні SMS-повідомлення.

При цьому наголошується: щоб після відключення 3G продовжувати користуватися швидкісним мобільним інтернетом та зв'язком, слід увімкнути 4G/LTE на своєму мобільному телефоні.

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