Абонентам телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили об очередных изменениях, которые произойдут уже в ближайшее время.

Так, «Киевстар» сообщил, что новым пользователям не будут предлагать подключить тарифы Все вместе Wow, Все вместе Wow+ТВ и Безлим LOVE UA.

Действующие абоненты этих тарифов смогут ими пользоваться и дальше, подчеркивают в «Киевстар».

В «Киевстар» объявили, что таким образом произойдет оптимизация тарифов.

Изменения, о которых идет речь, произойдут с 1 июня.

Также сообщается, что абоненты тарифов линейки Все вместе могут подключить Суперсилу Соцсети и мессенджеры и получить нетарифицируемый доступ к Instagram, Telegram, Viber и другим сервисам для общения.

"Такую Суперсилу можно использовать вместо сервиса Соцсети и мессенджеры без ограничений, который с 1 июня 2024 года не будет предоставляться по условиям тарифов. Также прекратят действие услуги Свободная музыка, Видео на ходу и Игры без ограничений», - отмечают в «Киевстар».

Отметим, что "Киевстар" планирует прекратить поддержку 3G.

Абоненты уже получают соответствующие SMS-сообщения.

При этом отмечается: чтобы после отключения 3G продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и связью, следует включить 4G/LTE на своем мобильном телефоне.

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