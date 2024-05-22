Мобільний оператор "Київстар" попередив своїх абонентів про чергові зміни, які стосуватимуться послуг.

Згідно з новим повідомленням «Київстар» для абонентів контракту, лінійки ВСЕ РАЗОМ та деяких тарифів передплати зміняться умови оплати додаткових послуг.

Зміни діятимуть вже з наступного тижня – з 29 травня.

Як наголошують у «Київстар», зміни стосуватимуться додаткових пропозицій, які абоненти використовують, якщо вичерпається основний тариф, оплата буде несвоєчасною, або якщо хвилин чи SMS не передбачено умовами.

«Загальний обсяг послуг, а також плата за тариф залишаться незмінними», - запевнили в «Київстар».

Відтепер абоненти зможуть оплачувати додаткові хвилини, мегабайти чи SMS окремо.

«Раніше у цих тарифах була передбачена плата лише за пакети таких послуг», - нагадують у «Київстар».

Отже, оновлені умови наступні. Дзвінки на інші мобільні та фіксовані мережі України, у тому числі для тарифів із послугою Роумінг як вдома — 3 грн/хв

SMS на усі мережі України, в тому числі для тарифних планів із Роумінг як вдома коштуватиме 3 грн/SMS. Безлімітний мобільний інтернет в Україні без обмеження швидкості — 20 грн/день.

Ціна мобільного інтернету без обмеження швидкості для Роумінг як вдома — 0,08 грн/МБ.

Для тарифів SIM для пристроїв, ЛЮБОВ до батьків, Київстар назавжди дзвінки на інші мережі по Україні будуть коштувати 1 грн/хв, SMS на українські мережі — 1 грн/SMS.

Також в «Київстар» оголосили про покращення умов ТВІЙ Максимум.

«Тепер у тарифі збільшиться обсяг ГБ без обмежень швидкості — 100 ГБ на 4 тижні», - кажуть у «Київстар».

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