Мобильный оператор "Киевстар" предупредил своих абонентов об очередных изменениях, касающихся услуг.

Согласно новому сообщению «Киевстар» для абонентов контракта, линейки ВСЕ ВМЕСТЕ и некоторых тарифов предоплаты изменятся условия оплаты дополнительных услуг.

Изменения будут действовать уже со следующей недели – с 29 мая.

Как отмечают в «Киевстаре», изменения будут касаться дополнительных предложений, которые абоненты используют, если иссякнет основной тариф, оплата будет несвоевременной, или если минуты или SMS не предусмотрены условиями.

"Общий объем услуг, а также плата за тариф останутся неизменными", - заверили в "Киевстар".

Теперь абоненты смогут оплачивать дополнительные минуты, мегабайты или SMS отдельно.

"Раньше в этих тарифах была предусмотрена плата только за пакеты таких услуг", - напоминают в "Киевстар".

Итак, обновленные условия следующие. Звонки на другие мобильные и фиксированные сети Украины, в том числе для тарифов с услугой Роуминг как дома – 3 грн/мин.

SMS на все сети Украины, в том числе для тарифных планов с Роуминг, как дома будет стоить 3 грн/SMS. Безлимитный мобильный интернет в Украине без ограничения скорости – 20 грн/день.

Цена мобильного интернета без ограничения скорости для Роуминг как дома – 0,08 грн/МБ.

Для тарифов SIM для устройств, ЛЮБОВЬ к родителям, Киевстар навсегда звонки на другие сети по Украине будут стоить 1 грн/мин, SMS на украинские сети — 1 грн/SMS.

Также в «Киевстар» объявили об улучшении условий ТВОЙ Максимум.

"Теперь в тарифе увеличится объем ГБ без ограничений скорости - 100 ГБ на 4 недели", - говорят в "Киевстар".

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