Ці прості поради допоможуть максимально зберегти заряд батареї на смартфоні і уникнути додаткових проблем під час відключень електроенергії.

Щоб не залишитись без зв’язку в найнепотрібніший момент необхідно дотримуватись простих рекомендацій щодо економії заряду батареї на смартфоні.

В першу чергу необхідно вимкнути програми, які працюють на смартфоні у фоновому режимі.

Так, найбільше витрачають заряд батареї GPS-програми та ігри, які відстежують місцезнаходження власника смартфону.

Також спеціалісти радять зменшити яскравість екрану, відмовитись від анімаційних тем і шпалер. Віддавати перевагу темним кольорам.

Максимально зекономити заряд батареї на смартфоні також допоможе видалення додатків, що не використовуються. Крім того, слід вимкнути їх атоматичне оновлення.

Як максимально зберегти заряд на смартфоні.

Якщо відключити на смартфоні звук клавіш, повідомлень і вібрацію під час виклику, це також збереже заряд.

Крім того, слід вимкнути WiFi і Bluetooth. Якщо є можливість підключитисб до стаціонарного WiFi, то слід віддавати перевагу саме йому, а не мобільному Інтернету.

Якщо є голосовий помічник, його також краще вимкнути, щоб зекономити заряд батареї на смартфоні.

Не варто користуватись смартфоном в умовах низьких або зависоких температур.

Якщо увімкнути режим польоту, це також допоможе максимально зберегти заряд батареї на смартфоні. Також допомже функція режиму економії батареї.

Як максимально зберегти заряд на смартфоні.

Звісно, якщо необхідно максимально зберегти заряд на смартфоні, не слід нічого завантажувати, дивитись відео та грати.

Зазначимо, що тим часом в «Укренерго» попереджають, що повністю уникнути відключень електроенергії поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації.

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