Эти простые советы помогут максимально сохранить заряд батареи на смартфоне и избежать дополнительных проблем при отключении электроэнергии.

Чтобы не остаться без связи в самый неподходящий момент, необходимо соблюдать простые рекомендации по экономии заряда батареи на смартфоне.

В первую очередь необходимо отключить приложения, работающие на смартфоне в фоновом режиме.

Так, больше всего тратят заряд батареи GPS-программы и игры, которые отслеживают местонахождение владельца смартфона.

Также специалисты советуют снизить яркость экрана, отказаться от анимационных тем и обоев. Предпочитать темные цвета.

Максимально сэкономить заряд батареи на смартфоне также поможет удаление неиспользуемых приложений. Кроме того, следует отключить их атоматическое обновление.

Как максимально сохранить заряд на смартфоне.

Если отключить на смартфоне звук клавиш, сообщений и вибрацию при вызове, это также сохранит заряд.

Кроме того, следует отключить WiFi и Bluetooth. Если есть возможность подключиться к стационарному WiFi, то следует отдавать предпочтение именно ему, а не мобильному Интернету.

Если есть голосовой помощник, его лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи на смартфоне.

Не следует пользоваться смартфоном в условиях низких или высоких температур.

Если включен режим полета, это также поможет максимально сохранить заряд батареи на смартфоне. Также поможет функция режима экономии батареи.

Как максимально сохранить заряд на смартфоне.

Конечно, если необходимо максимально сохранить заряд на смартфоне, не следует ничего загружать, смотреть видео и играть.

Отметим, что в то же время в «Укрэнерго» предупреждают, что полностью избежать отключений электроэнергии пока не удастся. Вынужденные ограничения продлятся еще в течение месяцев – и летом, и осенью и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации.

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