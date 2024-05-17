Якщо зник мобільний зв’язок, абонент може вирішити цю проблему шляхом підключення до мережі іншого оператора – ось як це зробити.

На тлі відключень електроенергії в усіх регіонах України деякі абоненти можуть зіткнутися з проблемою зникнення мобільного зв’язку.

Для вирішення цієї проблеми, можна скористатися національним роумінгом. А саме телекомунікаційною послугою, яка забезпечує можливість абонентам одного оператора мобільного зв’язку на території України отримувати телекомунікаційні послуги в мережі іншого оператора.

Простіше кажучи, якщо зник мобільний зв’язок одного оператора, можна швидко переключитись на іншого. При цьому тариф у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент.

Як переключитись на іншого оператора, якщо зник зв'язок.

Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається автоматично, переключитись можна вручну.

Необхідно відключити автовибір. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор, а на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Потім знайти й обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell.

Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Фахівці попереджають, що підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільні мережі. Тож оператори радять вимкнути автозавантаження в месенджерах та інших додатках. Наприклад, автоматичне оновлення в Play Market та App Store через мобільні мережі.

Крім того, у налаштуваннях смартфона можна заборонити додаткам, що працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік. Також абонентів просять встановити нижчу якість відео в YouTube та інших відеострімінгових сервісах.

Як переключитись на іншого оператора, якщо зник зв'язок.

Раніше українські мобільни оператори Київстар, Vodafone та lifecell також повідомляли про нову можливість у рамках національного роумінгу. Так, абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками й SMS, а й мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 Кбіт/с.

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