Если исчезла мобильная связь, абонент может решить эту проблему путем подключения к сети другого оператора – вот как это сделать.

На фоне отключения электроэнергии во всех регионах Украины некоторые абоненты могут столкнуться с проблемой исчезновения мобильной связи.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться национальным роумингом. А именно телекоммуникационной услугой, которая обеспечивает возможность абонентам одного оператора мобильной связи на территории Украины получать телекоммуникационные услуги в сети другого оператора.

Проще говоря, если исчезла мобильная связь одного оператора, можно быстро переключиться на другого. При этом тариф в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент.

Как переключиться на другого оператора, если пропала связь.

Если подключение к сети другого оператора не происходит автоматически, можно переключиться вручную.

Необходимо отключить автовыбор. На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор, а на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Затем можно найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.

Специалисты предупреждают, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Поэтому операторы советуют выключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях. К примеру, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети.

Кроме того, в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик. Также абонентов просят установить более низкое качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах.

Как переключиться на другого оператора, если пропала связь.

Ранее украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell также сообщали о новой возможности в рамках национального роуминга. Так, абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 Кбит/с.

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