Є способи вирішення проблеми, яка в умовах реалій залишається для українців дуже актуальною – як поповнити заряд телефону при відсутності електроенергії.

Розряджений телефон у найнезручніший момент – ситуація, яка знайома, мабуть, усім. На жаль, в нинішніх умовах знадобляться знання, як зарядити смартфон без електрики.

Один з найпростіших способів зарядити смартфон без світла – за допомогою повербанка. Наразі вже також доступні моделі повербанків із сонячною панеллю. Такі повербанки мають можливість заряджатися від сонця за відсутності розетки і стають джерелом живлення в складних умовах експлуатації.

Також зарядити телефон при відсутності електрики можна в автомобілі. Крім того, слід пам’ятати, що на багатьох автозаправках, облаштованих генераторами, також можна зарядити телефон.

Як і де зарядити смартфон без електрики.

Вирішити проблему розрядженого смартфона в умовах вимкнення електрики також можна у поштових відділеннях та деяких мережах супермаркетів. Не слід також забувати про «Пункти незламності».

Також зарядити смартфон без електрики можна на деяких залізничних вокзалах і у відділеннях банків.

Як і де зарядити смартфон без електрики.

Ще один спосіб зарядити смартфон без електрики – за допомогою ноутбуку. Найголовніше, щоб був відповідний кабель.

Також ще одним помічник у вирішенні проблеми, як зарядити телефон без електрики стане ручний зарядний пристрій. Він заряджається від того, що людина обертає ручку і таким чином виробляє енергію.

«Ручний міні-генератор (динамо). Працює від м'язової сили людини. Корисним цей генератор виявляється в умовах, де немає електрики, але, де потрібно зарядити пауербанк, ноутбук, ліхтарик, рацію або акумулятор», - йдеться в описі до одного з них.

Останні новини України:

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: прості способи перевірки.

Як дзвонити по телефону, якщо немає сигналу мережі: проста інструкція та поради.

Чому смартфон почав повільно заряджатися: експерти назвали найпоширеніші причини.