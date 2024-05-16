Розряджений телефон у найнезручніший момент – ситуація, яка знайома, мабуть, усім. На жаль, в нинішніх умовах знадобляться знання, як зарядити смартфон без електрики.
Один з найпростіших способів зарядити смартфон без світла – за допомогою повербанка. Наразі вже також доступні моделі повербанків із сонячною панеллю. Такі повербанки мають можливість заряджатися від сонця за відсутності розетки і стають джерелом живлення в складних умовах експлуатації.
Також зарядити телефон при відсутності електрики можна в автомобілі. Крім того, слід пам’ятати, що на багатьох автозаправках, облаштованих генераторами, також можна зарядити телефон.
Як і де зарядити смартфон без електрики.
Вирішити проблему розрядженого смартфона в умовах вимкнення електрики також можна у поштових відділеннях та деяких мережах супермаркетів. Не слід також забувати про «Пункти незламності».
Також зарядити смартфон без електрики можна на деяких залізничних вокзалах і у відділеннях банків.
Як і де зарядити смартфон без електрики.
Ще один спосіб зарядити смартфон без електрики – за допомогою ноутбуку. Найголовніше, щоб був відповідний кабель.
Також ще одним помічник у вирішенні проблеми, як зарядити телефон без електрики стане ручний зарядний пристрій. Він заряджається від того, що людина обертає ручку і таким чином виробляє енергію.
«Ручний міні-генератор (динамо). Працює від м'язової сили людини. Корисним цей генератор виявляється в умовах, де немає електрики, але, де потрібно зарядити пауербанк, ноутбук, ліхтарик, рацію або акумулятор», - йдеться в описі до одного з них.
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