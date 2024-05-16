Разряженный телефон в самый неподходящий момент – ситуация, которая знакома, пожалуй, всем. К сожалению, в нынешних условиях понадобятся знания, как зарядить смартфон без электричества.
Один из самых простых способов зарядить смартфон без света – с помощью повербанка. Уже даже доступны модели повербанков с солнечной панелью. Такие повербанки имеют возможность заряжаться от солнца при отсутствии розетки и становятся источником питания в сложных условиях эксплуатации.
Также зарядить телефон при отсутствии электричества можно в автомобиле. Кроме того, следует помнить, что на многих автозаправках, оснащенных генераторами, тоже можно зарядить телефон.
Как и где зарядить смартфон без электричества.
Решить проблему разряженного смартфона в условиях отключений электричества можно также в почтовых отделениях и некоторых сетях супермаркетов. Не следует также забывать о «Пунктах несокрушимости».
Также зарядить смартфон без электричества можно на некоторых железнодорожных вокзалах и в отделениях банков.
Как и где зарядить смартфон без электричества.
Еще один способ зарядить смартфон без электричества – с помощью ноутбука. Самое главное, чтобы был подходящий кабель.
Также еще одним помощником в решении проблемы, как зарядить телефон без электричества станет ручное зарядное устройство. Оно заряжается оттого, что человек вращает ручку и таким образом производит энергию.
«Ручной минигенератор (динамо). Работает от мышечной силы человека. Полезным этот генератор оказывается в условиях, где нет электричества, но где нужно зарядить пауэрбанк, ноутбук, фонарик, рацию или аккумулятор», - говорится в описании к одному из них.
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