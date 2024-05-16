Есть способы решения проблемы, которая в условиях реалий остается для украинцев очень актуальна – как пополнить заряд телефона при отсутствии электроэнергии.

Разряженный телефон в самый неподходящий момент – ситуация, которая знакома, пожалуй, всем. К сожалению, в нынешних условиях понадобятся знания, как зарядить смартфон без электричества.

Один из самых простых способов зарядить смартфон без света – с помощью повербанка. Уже даже доступны модели повербанков с солнечной панелью. Такие повербанки имеют возможность заряжаться от солнца при отсутствии розетки и становятся источником питания в сложных условиях эксплуатации.

Также зарядить телефон при отсутствии электричества можно в автомобиле. Кроме того, следует помнить, что на многих автозаправках, оснащенных генераторами, тоже можно зарядить телефон.

Как и где зарядить смартфон без электричества.

Решить проблему разряженного смартфона в условиях отключений электричества можно также в почтовых отделениях и некоторых сетях супермаркетов. Не следует также забывать о «Пунктах несокрушимости».

Также зарядить смартфон без электричества можно на некоторых железнодорожных вокзалах и в отделениях банков.

Как и где зарядить смартфон без электричества.

Еще один способ зарядить смартфон без электричества – с помощью ноутбука. Самое главное, чтобы был подходящий кабель.

Также еще одним помощником в решении проблемы, как зарядить телефон без электричества станет ручное зарядное устройство. Оно заряжается оттого, что человек вращает ручку и таким образом производит энергию.

«Ручной минигенератор (динамо). Работает от мышечной силы человека. Полезным этот генератор оказывается в условиях, где нет электричества, но где нужно зарядить пауэрбанк, ноутбук, фонарик, рацию или аккумулятор», - говорится в описании к одному из них.

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