В компанії «Київстар» пояснили абонентам головну причину тих проблем, з якими вони могли зіткнутися на тлі нових відключень електроенергії.

Через введення нових графіків погодинних відключень електроенергії деякі абоненти «Київстар» скаржаться на погіршення якості послуг.

Зокрема, на зникнення або маленьку швидкість Інтернету, проблеми зі зв’язком.

«Мобільний інтернет - його як світла нема, теж нема»,

«Обіцяли що домашній інтернет буде працювати при відключенні. Збрехали. Як вам можна вірити?»,

«Останнім часом зв'язок дуже погіршився. До мене ніхто не може додзвонитися. Чують повідомлення, що я не в мережі. З іншими операторами такого не трапляється.(м.Черкаси)», - скаржаться клієнти «Київстар» на сторінці оператора у Facebook.

У «Київстар» надали відповідь, пояснивши, що відбувається зі зв’язком і чому є проблеми.

«Київстар використовує усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи», - запевнили у «Київстар.

Для надання мобільного інтернету, пояснюють у «Київстар», необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо задіяти в аварійному режимі, тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку).

Нагадаємо, головною причиною відключень електроенергії є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції.

«Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак», - наголошують в «Укренерго».

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