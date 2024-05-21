В компанії «Vodafone» надали важливе роз’яснення щодо нових проблем зі зв’язком, які розсердили абонентів мобільного оператора.

Абоненти «Vodafone» повідомляють про нові складнощі. Зокрема, зникнення зв’язку.

«Vodafone Зв'язок жахливий! В налаштуваннях мережі щоб зателефонувати вибираю Київстар . Мій оператор Vodafone не працює, це жах!»,

«Взагалі не працює вайбер. Іноді зв'язок повністю зникає в центрі Харкова»,

«А з інтернетом у вас що? 0g - новинка якась? Взагалі сьогодні нічого не працює, а вони браво рапортують, що все чудово»,

«Під час відключень струму ваш 4Ж перетворюється на бліду копію навіть dialup'у. Чим ви займалися з лютого 2013 року окрім як підвищувати тарифи за 4 тижні?», - скаржаться абоненти «Vodafone» на офіційній сторінці компанії в Facebook.

В «Vodafone» підвтердили, що проблеми зі зв’язком дійсно можуть бути.

«Робота мобільної мережі в умовах нестабільного електропостачання – це також форс-мажор для нас. Робота базових станцій напряму залежить від електроживлення. Усі наші об’єкти зв’язку оснащені резервним живленням, та батареї теж мають свою ємність і потребують тривалого часу на перезарядження. В разі повторного відключення світла протягом доби вони просто не встигають зарядитись», - пояснили в компанії.

Крім того, наголошують у «Vodafone», також ускладнюєроботу мережі перенавантаження під час відключень світла, коли усі мешканці району масово переходять з домашнього інтернету на мобільний. У такі моменти мережа зазнає лавиноподібного зростання навантаження, що призводить як до зниження швидкості у кожного споживача, так і до швидшого розрядження акумуляторних батарей базової станції.

«Не до кожної базової станції можливо встановити генератор – багато з них, наприклад, на дахах. Та наші аварійні бригади також виїжджають з мобільними генераторами туди, де це можливо», - наголосили у «Vodafone», запевнивши абонентів, що робиться все можливе, щоб вони не залишились без зв’язку.

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