В компании Vodafone предоставили важное разъяснение относительно новых проблем со связью, которые разозлили абонентов мобильного оператора.

Абоненты Vodafone сообщают о новых сложностях. В частности об исчезновении связи.

«Vodafone Связь ужасная! В настройках сети чтобы позвонить выбираю Киевстар. Мой оператор Vodafone не работает, это ужас!»,

«Вообще не работает вайбер. Иногда связь полностью исчезает в центре Харькова»,

"А с интернетом у вас что? 0g – новинка какая-то? Вообще, сегодня ничего не работает, а они браво рапортуют, что все прекрасно»,

«При отключении тока ваш 4Ж превращается в бледную копию даже dialup'а. Чем вы занимались с февраля 2013 года, кроме как повышать тарифы за 4 недели?» , - жалуются абоненты Vodafone на официальной странице компании в Facebook.

В Vodafone подтвердили, что проблемы со связью действительно могут быть.

«Работа мобильной сети в условиях нестабильного электроснабжения – это тоже форс-мажор для нас. Работа базовых станций напрямую зависит от электропитания. Все наши объекты связи оснащены резервным питанием, но батареи тоже имеют свою емкость и требуют длительного перезарядки. В случае повторного отключения света в течение суток, они просто не успевают зарядиться», - пояснили в компании.

Кроме того, отмечают в Vodafone, также усложняет работу сети перегрузки во время отключений света, когда все жители района массово переходят с домашнего интернета на мобильный. В такие моменты сеть испытывает лавинообразный рост нагрузки, что приводит как к снижению скорости у каждого потребителя, так и к более быстрому разряду аккумуляторных батарей базовой станции.

«Не к каждой базовой станции можно установить генератор – многие из них, например, на крышах. Но наши аварийные бригады также выезжают с мобильными генераторами туда, где это возможно», - подчеркнули в Vodafone, заверив абонентов, что делается все возможное, чтобы они не остались без связи.

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