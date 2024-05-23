В компании «Киевстар» объяснили абонентам главную причину проблем, с которыми они могли столкнуться на фоне новых отключений электроэнергии.

Из-за ввода новых графиков почасовых отключений электроэнергии некоторые абоненты «Киевстар» жалуются на ухудшение качества услуг.

В частности, на исчезновение или небольшую скорость Интернета, проблемы со связью.

«Мобильный интернет – его как света нет, тоже нет»,

«Обещали, что домашний интернет будет работать при отключении. Соврали. Как вам можно верить?»,

«В последнее время связь очень ухудшилась. Ко мне никто не может дозвониться. Слышат сообщение, что я не в сети. С другими операторами такого не случается.(г.Черкассы)» , - жалуются клиенты «Киевстар» на странице оператора в Facebook.

В «Киевстар» ответили, объяснив, что происходит со связью и почему есть проблемы.

«Киевстар использует все технические возможности, чтобы обеспечить работу базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ», - заверили в "Киевстар".

Для предоставления мобильного интернета, объясняют в «Киевстар», необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно задействовать в аварийном режиме, поэтому приоритет в первую очередь придается "голосу" (мобильной связи).

Напомним, главной причиной отключений электроэнергии есть последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

"Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", - отмечают в "Укрэнерго".

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