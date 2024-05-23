Так, українцям, що знаходяться зараз в ЄС, почали надходити пропозиції легкого заробітку від Google.
Але, як стверджують в каналі BRAMA, що створений кіберполіцією і волонтерами, пропозиції шахрайські і маніпулятивні.
«Досить сидіти на виплатах та працювати в офісі по 12 годин! Заробляти більше – це дуже просто», - цитують кіберфахівці тезиси шахраїв.
Зазначається, що це маркетингова маніпуляція, яка використовується для просування онлайн-курсів.
На відео стверджується, що для роботи потрібен лише телефон та кілька вільних годин на день.
«Але, якщо перейти за посиланням, виявляється, що зловмисники продають платний навчальний курс, який українському покупцеві в ЄС жодного доходу не принесе», - кажуть у BRAMA.
До того ж, як зазначають кіберфахівці, у відео згадується застосунок Google Opinion Rewards, у якому можна заробляти невеликі суми, беручи участь у коротких опитуваннях.
«Проте цей застосунок не працює у країнах ЄС. Користувачі з Іспанії, Італії та Німеччини, які реєстрували свої облікові записи Google раніше в Україні, повідомили, що програма не доступна й з VPN», - попереджають українців.
Додамо, раніше кіберфахівці повідомили, як захистити смартфон від злому.
Зазначалося, що російські хакери активно використовують месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.
В атаках на мобільні пристрої зловмисники вдаються до поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram.
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