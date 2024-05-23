Так, українцям, що знаходяться зараз в ЄС, почали надходити пропозиції легкого заробітку від Google.

Але, як стверджують в каналі BRAMA, що створений кіберполіцією і волонтерами, пропозиції шахрайські і маніпулятивні.

«Досить сидіти на виплатах та працювати в офісі по 12 годин! Заробляти більше – це дуже просто», - цитують кіберфахівці тезиси шахраїв.

Зазначається, що це маркетингова маніпуляція, яка використовується для просування онлайн-курсів.

телефон, смартфон

На відео стверджується, що для роботи потрібен лише телефон та кілька вільних годин на день.

«Але, якщо перейти за посиланням, виявляється, що зловмисники продають платний навчальний курс, який українському покупцеві в ЄС жодного доходу не принесе», - кажуть у BRAMA.

До того ж, як зазначають кіберфахівці, у відео згадується застосунок Google Opinion Rewards, у якому можна заробляти невеликі суми, беручи участь у коротких опитуваннях.

«Проте цей застосунок не працює у країнах ЄС. Користувачі з Іспанії, Італії та Німеччини, які реєстрували свої облікові записи Google раніше в Україні, повідомили, що програма не доступна й з VPN», - попереджають українців.

Додамо, раніше кіберфахівці повідомили, як захистити смартфон від злому.

Telegram, смартфон, телефон

Зазначалося, що російські хакери активно використовують месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

В атаках на мобільні пристрої зловмисники вдаються до поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram.

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