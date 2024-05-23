Кіберфахівці повідомили українцям про нові хитрощі, до яких вдаються люди, які хочуть жити за рахунок інших.

Так, українцям, що знаходяться зараз в ЄС, почали надходити пропозиції легкого заробітку від Google.

Але, як стверджують в каналі BRAMA, що створений кіберполіцією і волонтерами, пропозиції шахрайські і маніпулятивні.

«Досить сидіти на виплатах та працювати в офісі по 12 годин! Заробляти більше – це дуже просто», - цитують кіберфахівці тезиси шахраїв.

Зазначається, що це маркетингова маніпуляція, яка використовується для просування онлайн-курсів.

На відео стверджується, що для роботи потрібен лише телефон та кілька вільних годин на день.

«Але, якщо перейти за посиланням, виявляється, що зловмисники продають платний навчальний курс, який українському покупцеві в ЄС жодного доходу не принесе», - кажуть у BRAMA.

До того ж, як зазначають кіберфахівці, у відео згадується застосунок Google Opinion Rewards, у якому можна заробляти невеликі суми, беручи участь у коротких опитуваннях.

«Проте цей застосунок не працює у країнах ЄС. Користувачі з Іспанії, Італії та Німеччини, які реєстрували свої облікові записи Google раніше в Україні, повідомили, що програма не доступна й з VPN», - попереджають українців.

Додамо, раніше кіберфахівці повідомили, як захистити смартфон від злому.

Зазначалося, що російські хакери активно використовують месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

В атаках на мобільні пристрої зловмисники вдаються до поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram.

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