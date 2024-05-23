Киберспециалисты сообщили украинцам о новых уловках, к которым прибегают люди, которые хотят жить за счет других.

Так, находящимся сейчас в ЕС украинцам начали поступать предложения легкого заработка от Google.

Но, как утверждают в канале BRAMA, созданном киберполицией и волонтерами, предложения мошеннические и манипулятивные.

«Хватит сидеть на выплатах и ​​работать в офисе по 12 часов! Зарабатывать больше – это очень просто», - цитируют киберспециалисты тезисы мошенников.

Это маркетинговая манипуляция, которая используется для продвижения онлайн-курсов.

На видео утверждается, что для работы требуется только телефон и несколько свободных часов в день.

«Но если перейти по ссылке, оказывается, что злоумышленники продают платный учебный курс, который украинскому покупателю в ЕС никакого дохода не принесет», - говорят в BRAMA.

К тому же, как отмечают киберспециалисты, в видео упоминается приложение Google Opinion Rewards, в котором можно зарабатывать небольшие суммы, участвуя в кратких опросах.

«Однако это приложение не работает в странах ЕС. Пользователи из Испании, Италии и Германии, которые регистрировали свои аккаунты Google ранее в Украине, сообщили, что программа не доступна и с VPN», - предупреждают украинцев.

Добавим, ранее киберспециалисты сообщили, как оградить смартфон от взлома.

Отмечалось, что российские хакеры активно используют мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

В атаках на мобильные устройства злоумышленники прибегают к распространению вредоносного ПО через Signal и Telegram.

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