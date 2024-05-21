Атаки на мобільні пристрої стають все масштабнішими, прислухайтесь до порад кіберфахівців, як врятувати свій смартфон від злому, а особисті дані від крадіжки.

Зокрема, метою атак стають мобільні пристрої українських військових, пише Politeka.net.

Згідно з даними фахівців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, російські хакери активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

За словами експертів, в атаках на мобільні пристрої зловмисники вдавались до поширення шкідливого ПЗ через Signal та Telegram.

«Зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA», - розповідають експерти.

Як захистити будь-який смартфон від злому.

Крім того, хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності «Кропива».

Також кіберфахівці дали важливі поради, як захистити свій смартфон від злому. І вони аткуальні не тільки для військових, а й для будь-яких користувачів мобільними пристроями.

Так, ні в якому разі не можна завантажувати файли з невідомих джерел.

«Навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей», - наголошують кіберфахівці.

Також власників гаджетів закликають не відкривати посилання в підозрілих повідомленнях.

Ще одна порада від експертів - оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на пристроях.

Крім того, кіберфахівці наголошують на необхідності використовувати надійні паролі. При цьому не слід використовувати один і той самий пароль для різних облікових записів.

Зазначимо, що надійний пароль має містити щонайменше 12-14 символів. Це слово повинно бути таким, щоб його не можна було знайти словнику. Також це не повинно бути ім'я особи, назва продукту чи організації.

Надійний пароль – це комбінація букв у верхньому регістрі, букв нижнього регістра, чисел і символів.

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