Атаки на мобильные устройства становятся все более масштабными, прислушайтесь к советам киберспециалистов, как спасти свой смартфон от взлома, а личные данные от кражи.

В частности, целью атаки становятся мобильные устройства украинских военных, пишет Politeka.net.

Согласно данным специалистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

По словам экспертов, в атаках на мобильные устройства злоумышленники прибегали к распространению вредоносного ПО через Signal и Telegram.

«Злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA», – рассказывают эксперты.

Как защитить любой смартфон от взлома.

Кроме того, хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности «Кропива».

Также киберспециалисты дали важные советы, как защитить свой смартфон от взлома. И они аткуальны не только для военных, но и для любых пользователей мобильными устройствами.

Так, ни в коем случае нельзя загружать файлы из неизвестных источников.

«Даже, если они поступают от знакомых вам людей», - отмечают киберспециалисты.

Также владельцев гаджетов призывают не открывать ссылку в подозрительных сообщениях.

Еще один совет от экспертов – обновляйте операционную систему и программное обеспечение на устройствах.

Кроме того, киберспециалисты отмечают необходимость использовать надежные пароли. При этом не следует использовать один и тот же пароль для различных аккаунтов.

Отметим, что надежный пароль должен содержать не менее 12-14 символов. Это слово должно быть таким, чтобы его нельзя было найти в словаре. Также это не должно быть имя человека, название продукта или организации.

Надежный пароль – это комбинация букв в верхнем регистре, букв нижнего регистра, чисел и символов.

Последние новости Украины:

Как понять, что телефон прослушивают: простые способы проверки.

Что делать, если сломали WhatsApp: инструкция программистов

Как защитить свой смартфон от слежки: советы киберспециалистов.