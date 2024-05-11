Каждый день мы все больше времени проводим за смартфонами - уже более трех часов в сутки, этот тренд лишь усиливается, а вместе с ним растет и объем конфиденциальной информации, хранящейся на мобильных устройствах и в облаке.

Все больше людей становятся жертвами киберпреступников и правительственных структур, которые осуществляют незаконное наблюдение за гражданами. Поэтому важноузнать, что за вашим телефоном следят.

Быстрая разрядка батареи: Ресурс батареи среднестатистического телефона — 300-500 циклов зарядки. После этого емкость аккумулятора уменьшается на 20% каждый год. Батарея также может садиться быстрее, если вы пользуетесь неофициальными зарядными устройствами и не выключаете Bluetooth и Wi-Fi 24/7. Быстрая разрядка аккумулятора может также свидетельствовать о наличии вредоносного программного обеспечения (ПО) на вашем телефоне. Такие программы могут записывать ваши звонки, делать скриншоты, копировать текст и выполнять другие действия, чтобы украсть ваши данные.

Странные текстовые сообщения и всплывающие окна: Если вы получали странные сообщения, содержащие бессмысленную комбинацию цифр и букв, и кликали на ссылки в них, скорее всего, на вашем телефоне уже есть вредоносные программы. Другими симптомами “заражения” могут быть фоновые шумы во время звонков и странные всплывающие окна, блокирующие ваш экран в приложениях и на сайтах.

Снижение производительности телефона: Если ваш телефон загружает приложения слишком медленно, проявляет признаки активности, когда находится в режиме ожидания, сильно нагревается или случайно перезагружается, он может быть взломан. В этом случае мы рекомендуем вам проверить наличие других симптомов, упомянутых выше.

Если вы заметили любой из этих признаков, важно принять меры для защиты вашей конфиденциальности.

Как защитить телефон от слежки

Используйте сильные пароли и двухфакторную аутентификацию: Чтобы хакеры не получили доступ к вашим социальным сетям, почте и онлайн-банкингу, используйте все механизмы безопасности, которые предлагают ваш телефон и сторонние приложения. Такие механизмы включают двухфакторную аутентификацию, биометрический контроль и сильные пароли. Советуем также купить специальное приложение-менеджер паролей — например, Bitwarden или LastPass.

Скачайте надежный VPN: Виртуальные частные сети не позволяют Интернет-провайдеру, правительственным структурам и хакерам следить за вашим телефоном, когда вы подключаетесь к общественной сети Wi-Fi или посещаете запрещенные сайты — например, оппозиционные новостные порталы и “экстремистские” социальные сети.

Перенаправляя трафик на другой сервер и шифруя ваши данные, сервисы VPN повышают вашу онлайн-безопасность и помогают защитить телефон от слежки и прослушки. Поэтому скачайте VPN — и, желательно, платный, чтобы никто не собирал и не продавал ваши данные третьим лицам.

Устанавливайте обновления ПО: Постарайтесь обновлять ваше мобильное устройство до последней версии ОС. Это поможет устранить известные уязвимости и защитить ваш телефон от атак.

Будьте осторожны при загрузке приложений: Используйте только официальные магазины приложений и тщательно изучайте политику конфиденциальности фирм-разработчиков. Если приложение собирает слишком много информации, лучше поискать альтернативу.

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