Существует несколько способов взлома телефона, а также множество программ, которые еще больше упрощают мобильный шпионаж.

Итак, как узнать, что ваш телефон сломан и как это предотвратить – есть доказательства того, что за телефонами могут следить, шпионить или каким-то образом прослушивать, часто, что не удивительно, хорошо прячутся.

Однако, несмотря на современные достижения в области шпионского ПО, вы все еще можете предпринять шаги, которые помогут диагностировать наличие вируса или явных признаков взлома вашего телефона.

Нагрев аккумулятора. Если телефон нагревается, несмотря на то, что вы мало им пользуетесь (или его оставили на солнце — не делайте этого), это может быть признаком фоновых процессов или передачи данных без вашего ведома.

Действия без введения. Если телефон не используется, он должен быть полностью бесшумным (за исключением вызовов, входящих сообщений и будильников).

Если телефон производит неожиданный шум, внезапно загорается дисплей или перезагружается без причины, возможно, кто-то удаленно управляет устройством.

Необычные текстовые сообщения . Шпионское программное обеспечение может отправлять на ваш смартфон секретные и/или закодированные текстовые сообщения.

Повышенное потребление данных, шум во время телефонных разговоров и длительный процесс отключения также являются признаками того, что телефон взломали.

Как снизить риск взлома телефона?

Рекомендуется установить любую блокировку экрана телефона (даже простой шестизначный PIN-код или пароль лучше чем ничего), чтобы предотвратить несанкционированный доступ к устройству в будущем.

Существуют даже приложения, которые уведомляют вас по электронной почте, когда приложение установлено на вашем телефоне, и предупреждают вас, когда кто хочет выполнить нежелательные действия на вашем устройстве.

В настоящее время существует множество программ безопасности от известных разработчиков, предлагающих телефонам эффективную защиту.

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