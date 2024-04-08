Важно обращать внимание на эти признаки, которые точно свидетельствуют о том, что вам пора менять телефон.

При активном использовании телефона копятся системные ошибки, устанавливаются различные программы, теряется уровень заряда батареи и неизбежно устаревает система самого смартфона. Даже если вы чистите смартфон от кэша, обновляете ОС, удаляете лишние данные, все равно может быть причина для замены телефона.

Дело в том, что смартфон легче всего повреждается именно снаружи при физическом воздействии. По словам специалистов по ремонту цифровой техники, чаще всего устройства не выходят из строя мгновенно, а процесс неисправности происходит постепенно. Поэтому важно уметь распознавать признаки возможных проблем.

Сначала нужно обратить внимание на экран – речь не только в том, что вы могли разбить его. Ведь внутренние проблемы сенсора бывают довольно сложными и замена экрана не всегда может помочь.

Если после падения сенсорный экран мобильного телефона перестает реагировать на касания или отображает информацию некорректно, это может быть сигналом неисправности

Заряд батареи неизменно падает при долгом использовании и время эксплуатации телефона меняется. Износ аккумулятора – одна из наиболее распространенных причин быстрой разрядки смартфона. Если раньше устройство держало заряд долго, а теперь батарея быстро разряжается, это может быть признаком неисправности. Можно заменить батарею, но если это приходится делать каждые несколько месяцев или полгода – это действительно проблема.

Телефон начал сам выключаться и речь не в переохлаждении или нагрузке. Если смартфон выключается без вашего вмешательства или перегружается, это также может быть признаком серьезной неисправности. Проблема может быть связана как с программным обеспечением, так и с аппаратными компонентами устройства.

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