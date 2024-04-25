Под опасным приложением подразумевается передача частных данных украинских пользователей в российскую федерацию.

Сообщество Molfar предупредило, какие приложения в телефонах украинцев могут быть опасны, поскольку созданы или принадлежат компаниям из россии.

Вредоносное ПО запрашивает разрешение на доступ к местоположению телефона украинцев.

Также хакеры могут получить доступ к данным GPS, Wi-Fi, текстовым сообщениям и звонкам, данных о близлежащих сетях, настройкам звука и личных контактах.

Кроме того, вражеское ПО может иметь разрешение на активацию камеры и микрофона телефона без участия пользователя.

Затем данные с телефона передаются на удаленный сервер в РФ.

Таким образом для того, чтобы защитить вашу личную информацию, проверьте диспетчер разрешений в приложении «Настройки» вашего телефона и отзовите разрешения для всех тех приложений, которым вы не доверяете.

Тем не менее, избегайте загрузки приложений на телефон из сторонних сайтов.

Российские приложения, которые нужно удалить с телефона:

Платные приложения - Электроник, Полиглот – Английские слова, Strelok Pro, GPS Tracker, Offline Maps, My Dictionary Pro, Полиглот 32 – Английский язык, Money Pro: Индивидуальные деньги AR, Handwritten Text;

Бесплатные игры на телефоне - Fun Offline Games – Ні WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;

платные игры: Doodle God, Peace, Death!;

Бесплатные приложения на телефоне, такие как Lensa AI: Avatar, Photo Editor.

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