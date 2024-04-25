Під небезпечним додатком мається на увазі передача приватних даних українських користувачів до російської федерації.

Спільнота Molfar попередила, які програми в телефонах українців можуть бути небезпечними, оскільки створені або належать компаніям із росії.

Шкідливе програмне забезпечення запитує дозвіл на доступ до розташування телефону українців.

Також хакери можуть отримати доступ до даних GPS, Wi-Fi, текстових повідомлень і дзвінків, даних про прилеглі мережі, налаштування звуку та особисті контакти.

Крім того, вороже програмне забезпечення може мати дозвіл на активацію камери та мікрофона телефону без участі користувача.

Потім дані з телефону передаються на віддалений сервер у РФ.

Таким чином, щоб захистити вашу особисту інформацію, перевірте диспетчер дозволів у програмі «Параметри» вашого телефону та відкликайте дозволи для всіх програм, яким ви не довіряєте.

Тим не менш, уникайте завантаження програм на телефон зі сторонніх сайтів.

Російські програми, які потрібно видалити з телефону:

Платні програми - Електронік, Поліглот – Англійські слова, Strelok Pro, GPS Tracker, Offline Maps, My Dictionary Pro, Поліглот 32 – Англійська мова, Money Pro: Індивідуальні гроші AR, Handwritten Text;

Безкоштовні ігри на телефон - Fun Offline Games - Ні WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;

платні ігри: Doodle God, Peace, Death!;

Безкоштовні програми на телефоні, такі як Lensa AI: Avatar, Photo Editor.

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