Если вы уверены, что вас прослушивают, не откладывайте решение этого вопроса, не забывайте осторожность – лучше перестраховаться, чем пожалеть об упущенной возможности защитить себя.

Злоумышленники могут установить вредоносную программу на ваш смартфон, скрыв ее под игрой, песней или безобидным мессенджером. Их цель может быть разной – от поимки ваших личных данных для вымогательства до полноценного шпионажа.

Как понять, прослушивают ли ваш телефон, и возможно ли этому предотвратить? Вот что вы можете сделать:

Как узнать, прослушивается ли ваш телефон? Самый простой способ – ввести специальную комбинацию цифр. Например, "#21#" покажет, переадресовываются ли ваши звонки или сообщения на другой номер. "#62#" (для Android) и "#67#" (для iPhone) помогут узнать, на какой номер переадресуются ваши данные. "#33#" покажет, активирована ли функция блокировки SMS и MMS.

Что делать, если вы заподозрили прослушку? Не паникуйте. Даже вредоносную программу можно найти и удалить, если внимательно изучить свой смартфон. Обратите внимание на уровень заряда батареи – внезапное падение может быть признаком прослушки. Также обратите внимание на нагрев устройства в режиме ожидания, неожиданные выключения или проблемы с экраном.

Как защититься от прослушки? Используйте сочетания клавиш для отключения переадресации вызовов ("##002#") и обратитесь к оператору сети для подтверждения факта прослушки. Также вы можете воспользоваться специальными программами для обнаружения прослушки, такими как EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher.

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