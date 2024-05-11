Одной из лучших особенностей WhatsApp является его внимание к безопасности, мессенджер имеет ряд эффективных функций конфиденциальности для защиты вашей учетной записи.

Однако, как и в случае с любым приложением, подключенным к Интернету, эти меры безопасности WhatsApp не всегда надежны.

К сожалению, мошенники могут найти лазейки и получить доступ к вашей учетной записи WhatsApp.

Давайте рассмотрим общие признаки того, что ваша учетная запись WhatsApp была взломана.

Каковы предупреждающие знаки, если мой WhatsApp был взломан:

Сообщения, помеченные как прочитанные, но вы не читали.

Новые контакты добавлены в ваш список контактов.

Новые сообщения, которые вы не узнаете.

Ваше имя, изображение профиля или контактные данные. были изменены.

Связанные устройства, которые вы не узнаете.

Что делать, если мой WhatsApp взломали?

Итак, вы узнали, что кто-то посторонний получает доступ к вашей учетной записи WhatsApp.

Защитить Ваш аккаунт.

Используйте свой номер телефона для входа в WhatsApp и введите 6-значный код, который вы получите по SMS, для подтверждения своей учетной записи.

Как только вы это сделаете, все люди, использующие вашу учетную запись WhatsApp на другом телефоне, выйдут из системы.

Если вас попросят ввести код двухэтапной проверки WhatsApp, но вы ранее его не настроили, возможно, хакер включил двухэтапную проверку.

Расскажите своей семье и друзьям о взломе вашего аккуанта WhatsApp. Сообщите свой список контактов, как только поймете, что ваша учетная запись была взломана.

Выйдите из всех связанных устройств. Убедитесь, что все несанкционированные веб-приложения, использующие WhatsApp, отключены. Перейдите в «Настройки», затем «Связанные устройства» и выйдите из всех устройств, которые вы не узнаете.

Блокировать неизвестные контакты в WhatsApp. Если хакеры добавили в вашу учетную запись новые контакты или участвовали в группах, которые вы не узнаете, вам необходимо немедленно прервать контакт.

Последние новости Украины:

Как узнать, что прослушивается телефон: явные признаки.

Почему телефон сильно нагревается: простые советы, как исправить проблему.

Как ускорить работу старого телефона: простые лайфхаки.