Поскольку звонки и сообщения с незнакомых номеров могут быть опасными, назойливыми и нередко содержат спам – действительно важно знать, как обезопасить себя правильно. Это позволит не тратить личное время на то, чтобы блокировать каждый новый номер, что присылает вам «мусорные» сообщения или вызовы.

телефон, скриншот Ютуб

Измените настройки приватности в WhatsApp:

Откройте WhatsApp и перейдите в раздел "Настройки" (в правом нижнем углу для iOS или в правом верхнем углу для Android).

Затем перейдите в раздел "Аккаунт" и выберите "Конфиденциальность".

В разделе "Последний визит", "Аватар", "Статус" и "О себе" выберите опцию "Мои контакты" или "Никто". Таким образом, вы ограничите контакт с неизвестными номерами и абонентами, которых нет в вашей телефонной книге.

Измените настройки групп в WhatsApp:

В настройках "Приватности" нажмите на пункт "Группы".

Выберите "Мои контакты" или "Мои контакты, кроме...".

Это предотвратит добавление вас в группы неизвестными номерами. Если выберете "Мои контакты, кроме...", сможете указать известные вам контакты, которые также не смогут добавлять вас в группы.

смартфон, телефон

Блокируйте отдельные номера в WhatsApp вручную:

Если вы уже получили сообщения от неизвестных номеров, вы можете внести их в черный список.

Откройте чат с неизвестным номером, нажмите на номер адресата вверху окошка чата и выберите "Заблокировать" или "Заблокировать и пожаловаться на спам". Таким образом, все дальнейшие сообщения от этого номера будут заблокированы.

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