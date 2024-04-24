Если вы не хотите, чтобы незнакомые люди или организации могли писать вам в популярном мессенджере WhatsApp, вам нужно выполнить несколько простых шагов, чтобы заблокировать неизвестные номера.

Поскольку звонки и сообщения с незнакомых номеров могут быть опасными, назойливыми и нередко содержат спам – действительно важно знать, как обезопасить себя правильно. Это позволит не тратить личное время на то, чтобы блокировать каждый новый номер, что присылает вам «мусорные» сообщения или вызовы.

Измените настройки приватности в WhatsApp:

Откройте WhatsApp и перейдите в раздел "Настройки" (в правом нижнем углу для iOS или в правом верхнем углу для Android).

Затем перейдите в раздел "Аккаунт" и выберите "Конфиденциальность".

В разделе "Последний визит", "Аватар", "Статус" и "О себе" выберите опцию "Мои контакты" или "Никто". Таким образом, вы ограничите контакт с неизвестными номерами и абонентами, которых нет в вашей телефонной книге.

Измените настройки групп в WhatsApp:

В настройках "Приватности" нажмите на пункт "Группы".

Выберите "Мои контакты" или "Мои контакты, кроме...".

Это предотвратит добавление вас в группы неизвестными номерами. Если выберете "Мои контакты, кроме...", сможете указать известные вам контакты, которые также не смогут добавлять вас в группы.

Блокируйте отдельные номера в WhatsApp вручную:

Если вы уже получили сообщения от неизвестных номеров, вы можете внести их в черный список.

Откройте чат с неизвестным номером, нажмите на номер адресата вверху окошка чата и выберите "Заблокировать" или "Заблокировать и пожаловаться на спам". Таким образом, все дальнейшие сообщения от этого номера будут заблокированы.

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