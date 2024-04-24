Поскольку звонки и сообщения с незнакомых номеров могут быть опасными, назойливыми и нередко содержат спам – действительно важно знать, как обезопасить себя правильно. Это позволит не тратить личное время на то, чтобы блокировать каждый новый номер, что присылает вам «мусорные» сообщения или вызовы.
Измените настройки приватности в WhatsApp:
Откройте WhatsApp и перейдите в раздел "Настройки" (в правом нижнем углу для iOS или в правом верхнем углу для Android).
Затем перейдите в раздел "Аккаунт" и выберите "Конфиденциальность".
В разделе "Последний визит", "Аватар", "Статус" и "О себе" выберите опцию "Мои контакты" или "Никто". Таким образом, вы ограничите контакт с неизвестными номерами и абонентами, которых нет в вашей телефонной книге.
Измените настройки групп в WhatsApp:
В настройках "Приватности" нажмите на пункт "Группы".
Выберите "Мои контакты" или "Мои контакты, кроме...".
Это предотвратит добавление вас в группы неизвестными номерами. Если выберете "Мои контакты, кроме...", сможете указать известные вам контакты, которые также не смогут добавлять вас в группы.
Блокируйте отдельные номера в WhatsApp вручную:
Если вы уже получили сообщения от неизвестных номеров, вы можете внести их в черный список.
Откройте чат с неизвестным номером, нажмите на номер адресата вверху окошка чата и выберите "Заблокировать" или "Заблокировать и пожаловаться на спам". Таким образом, все дальнейшие сообщения от этого номера будут заблокированы.
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