Існує ряд ознак, які можуть вказувати на те, що телефон прослуховується, а також ряд заходів, які можна вжити для захисту.

Ви стурбовані тим, що ваш телефон прослуховується чи контролюється?

Це страшна пропозиція, але ці поради можуть допомогти вам залишатися в безпеці, дізнавшись, чи відстежується ваш телефон, і вживаючи заходів, якщо ваші підозри вірні.

Явні ознаки, що телефон прослуховується:

Прислухайтеся до незвичайних звуків під час розмови по телефону (наприклад, постукування або клацання) або стежте за дивними текстами від невідомих номерів, які можуть вказувати на те, що до вашого телефону здійснюється доступ через шпигунське програмне забезпечення і він прослуховується.

Найбезпечніший спосіб переконатися, що ваш телефон не прослуховується, - виконати скидання налаштувань до заводських.

Щоб шпигунське програмне забезпечення не відстежувало ваш телефон, завжди використовуйте VPN.

Що робити, якщо ви підозрюєте, що телефон прослуховується?

Перевірте нещодавню активність телефону. І iPhone, і Android можуть допомогти вам зрозуміти нещодавню активність на вашому пристрої. Якщо є щось, що ви не дізнаєтесь, можливо це пов'язано з якоюсь шпигунською програмою.

Сканування на наявність шпигунського та іншого шкідливого програмного забезпечення в телефоні. І iOS, і Android дозволяють використовувати сторонні програми для сканування загроз безпеки.

Виконайте скидання налаштувань . Якщо ви виявили на своєму пристрої шпигунське програмне забезпечення та не можете його видалити, єдиний надійний спосіб зробити це — виконати скидання налаштувань до заводських налаштувань

Використовуйте VPN. VPN ускладнює шпигунам пошук та відстеження вашої онлайн-активності.

Встановіть засіб захисту від шпигунського програмного забезпечення.

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