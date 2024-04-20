Нужно заранее подготовиться к тому, что вы можете столкнуться с мошенниками и потерять свои данные, чтобы избежать этого, важно знать несколько хитростей, что не дадут никому получить ценную информацию.

Из-за растущей угрозы вредоносных атак и утечек данных многие пользователи стремятся обеспечить защиту своих мобильных телефонов от хакеров. Для этого следует принять несколько важных мер:

Регулярно обновляйте операционную систему вашего смартфона, так как обновления исправляют уязвимости и улучшают безопасность устройства.

Для устройств на базе Android установите антивирус из надежного источника, такого как Google Play. Обратите внимание на приложения от известных разработчиков.

Установите сложный пароль, который состоит из букв, цифр и специальных символов. Избегайте использования легко угадываемых комбинаций. Важно также не перегрузить пароль данными, иначе и вы сами можете его забыть, потом придется менять его на новый, а это далеко не всегда удобно.

Загружайте приложения только из официальных магазинов приложений, таких как App Store или Google Play. Обратите внимание на отзывы и рейтинги приложений. Иногда даже в магазинах попадаются вредоносные приложения, которые не только спамят рекламой, но и содержат вирусы.

Настройте функцию удаленного управления устройством, чтобы в случае утери или кражи можно было заблокировать или удалить данные с телефона удаленно. Лучше это сделать заранее, когда обновляете телефон или вообще – когда только покупаете его, сохраните точные данные для восстановления, чтобы в будущем избежать каких-либо неприятностей.

Избегайте подключения к общедоступным Wi-Fi сетям без защиты. Если это необходимо, используйте VPN для шифрования трафика.

Отключите Bluetooth, Wi-Fi и мобильный интернет, когда они не используются, чтобы уменьшить риск взлома устройства.

Регулярно создавайте резервные копии данных с вашего устройства. Сохраняйте их на защищенных устройствах, таких как компьютер или внешний жесткий диск.

Не открывайте подозрительные письма и не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Это может привести к инфицированию устройства вредоносным программным обеспечением.

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