Із розвитком технологій виявити прослушку смартфонів стало ще важче, адже може не бути таких ознак, як потріскування, шарудіння та інших сторонніх звуків.

Тепер зловмисникам для прослушки навіть не обов’язково зламувати телефон, пише Politeka.net.

За словами фахівців, при зламі смартфону зловмисники можуть отримати повний або частковий віддалений доступ до пристрою і відповідно отримувати інформацію з месенджерів, пошти, соцмереж. А також записувати введення з клавіатури або робити аудіозаписи.

При прослуховуванні зловмисники перехоплюють мобільний трафік або отримують доступ через інфраструктуру оператора. Експерти попереджають, що коли йдеться про перехоплення мобільного трафіку чи прослуховування зі сторони оператора мобільного звʼязку, то єдиною порадою, є дотримання тиші. Тобто, нічого важливого під час розмови по мобільному телефону не говорити і у SMS не писати.

Як можуть прослуховувати смартфон.

А от для того, щоб отримати доступ до месенджерів, негідники переважно заражають смартфони шкідливим програмним забезпеченням, яке отримує доступ до пристрою, включно з листуванням і дзвінками у месенджері, або отримують фізичний доступ до пристрою.

Надійними експерти вважають месенджери європейської або американської розробки, що мають наскрізне шифрування, наприклад, Signal або WhatsApp.

Як можуть прослуховувати смартфон.

Також перевірити смартфон на прослуховування допоможуть додатки для перевірки захищеності - EAGLE Security FREE, Android IMSI-Catcher Detector, CatcherCatcher, Darshak.

Їх можна запустити їх і перевірити, чи немає доступу до ваших розмов, повідомлень, камери.

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