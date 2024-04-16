С развитием технологий обнаружить прослушку смартфонов стало еще труднее, ведь может не быть таких признаков, как потрескивание, шорох и другие посторонние звуки.

Теперь злоумышленникам для прослушки даже не обязательно взламывать телефон, пишет Politeka.net.

По словам специалистов, при взломе смартфона злоумышленники могут получить полный или частичный удаленный доступ к устройству и соответственно получать информацию из мессенджеров, почты, соцсетей. А также записывать ввод с клавиатуры или делать аудиозаписи.

При прослушивании злоумышленники перехватывают мобильный трафик или получают доступ через инфраструктуру оператора. Эксперты предупреждают, что когда речь идет о перехвате мобильного трафика или прослушивании со стороны оператора мобильной связи, то единственным советом является соблюдение тишины. То есть ничего важного во время разговора по мобильному телефону не говорить и в SMS не писать.

Как могут прослушивать смартфон.

А вот для того чтобы получить доступ к мессенджерам, негодяи преимущественно заражают смартфоны вредоносным программным обеспечением, которое получает доступ к устройству, включая переписку и звонки в мессенджере, или получают физический доступ к устройству.

Надежными эксперты считают мессенджеры европейской или американской разработки, имеющие сквозное шифрование, например Signal или WhatsApp.

Как могут прослушивать смартфон.

Также проверить смартфон на прослушивание помогут приложения для проверки защищенности – EAGLE Security FREE, Android IMSI-Catcher Detector, CatcherCatcher, Darshak.

Их можно запустить их и проверить, нет ли доступа к вашим разговорам, сообщениям, камере.

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