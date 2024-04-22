Существует ряд признаков, которые могут указывать на то, что ваш телефон прослушивается, а также ряд мер, которые можно предпринять для защиты.

Вы обеспокоены тем, что ваш телефон прослушивается или контролируется?

Это пугающее предложение, но эти советы могут помочь вам оставаться в безопасности, узнав, отслеживается ли ваш телефон, и принимая меры, если ваши подозрения верны.

Явные признаки, что телефон прослушивается:

Прислушивайтесь к необычным звукам во время разговора по телефону (например, постукиваниям или щелчкам) или следите за странными текстами от неизвестных номеров, которые могут указывать на то, что к вашему телефону осуществляется доступ через шпионское ПО и он прослушивается.

Самый безопасный способ убедиться, что ваш телефон не прослушивается, — выполнить сброс настроек к заводским.

Чтобы шпионское ПО не отслеживало ваш телефон, всегда используйте VPN.

Что делать, если вы подозреваете, что ваш телефон прослушивается?

Проверьте недавнюю активность вашего телефона. И iPhone, и Android могут помочь вам понять недавнюю активность на вашем устройстве. Если есть что-то, что вы не узнаете, возможно, это связано с какой-то шпионской программой.

Сканирование на наличие шпионского и другого вредоносного ПО в телефоне. И iOS, и Android позволяют использовать сторонние приложения для сканирования угроз безопасности.

Выполните сброс настроек. Если вы обнаружили на своем устройстве шпионское ПО и не можете его удалить, единственный надежный способ сделать это — выполнить сброс настроек к заводским настройкам

Используйте VPN. VPN усложняет шпионам поиск и отслеживание вашей онлайн-активности.

Установите средство защиты от шпионского ПО.

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