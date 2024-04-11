Стоит обращать внимание на то, что вы подключаете и с чем соглашаетесь при настройке телефона - многие личные данные могут оказаться в открытом доступе.

Смартфоны на Android, особенно те, которые используют сервисы Google, способы «прослушивать» вас, собирать личные данные и накапливать личные материалы о вас, так как они имеют доступ к микрофону и могут слушать без нашего ведома. Однако существует ли реальная прослушка со стороны Google, и можно ли ее предотвратить?

Прослушка через Google Аккаунт возможна, но она происходит с согласия владельца устройства. Когда мы настраиваем смартфон на Android, система просит нас принять условия пользовательского соглашения, а также включить сервисы, которые распознают голос. Хотя можно отказаться от этого, обычно пользователи ставят галочки без понимания последствий.

Если вы хотите отключить Google Ассистента на Android, это можно сделать следующим образом:

Запустите приложение Google. Нажмите на аватар своего аккаунта в правом верхнем углу и откройте настройки. Перейдите в раздел "Google Ассистент", а затем "Voice Match". Отключите функцию "Hey Google".

Однако в случае принудительного запуска другим способом Google Ассистент продолжит слушать вас и сохранять ваш голос для оптимизации работы.

Синтез речи на Android - это встроенный сервис, который озвучивает текст или переводит устную речь в письменную. По умолчанию он собирает анонимные отчеты, но это можно запретить:

Откройте настройки устройства. Через поиск перейдите в раздел "Синтез речи". Откройте настройки синтезатора речи. Запретите сбор анонимных отчетов.

Как запретить доступ к микрофону на Android:

Если вы думаете, что даже после запрета на запись голоса Google продолжит вас прослушивать, вы можете запретить доступ к микрофону для сервисов компании:

Откройте настройки телефона.

Перейдите в раздел "Разрешения приложений".

Выберите "Микрофон".

Найдите все приложения, связанные с Google, и запретите им доступ.

Увы, не для всех программ можно установить запрет на доступ к микрофону. Некоторые из них (например, приложения Google Assistant) просто не окажутся в списке.

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