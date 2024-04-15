Існує кілька способів злому телефону, а також безліч програм, які ще більше спрощують мобільний шпигунство.

Отже, як дізнатися, що ваш телефон зламаний і як це запобігти - є докази того, що за телефонами можуть стежити, шпигувати чи якимось чином прослуховувати, часто, що не дивно, добре ховаються.

Однак, незважаючи на сучасні досягнення в галузі шпигунського ПЗ, ви все ще можете зробити кроки, які допоможуть діагностувати наявність вірусу або явних ознак злому вашого телефону.

Нагрівання акумулятора. Якщо ваш телефон нагрівається, незважаючи на те, що ви мало ним користуєтеся (або його залишили на сонці — не робіть цього), це може бути ознакою фонових процесів або передачі даних без вашого відома.

Дії без уведення. Коли ваш телефон не використовується, він повинен бути повністю безшумним (за винятком дзвінків, вхідних повідомлень та встановлених вами будильників).

Якщо ваш телефон видає несподіваний шум, раптово спалахує дисплей або без причини перезавантажується, можливо, хтось віддалено керує вашим пристроєм.

Незвичайні текстові повідомлення . Шпигунське програмне забезпечення може надсилати на ваш смартфон секретні та/або закодовані текстові повідомлення.

Підвищене споживання даних, шум під час телефонних розмов та тривалий процес вимкнення також є ознаками того, що ваш телефон зламали.

Як знизити ризик зламування телефону?

Рекомендується встановити будь-яке блокування екрана телефону (навіть простий шестизначний PIN-код або пароль краще ніж нічого), щоб запобігти несанкціонованому доступу до вашого пристрою в майбутньому.

Існують навіть програми, які повідомляють вас електронною поштою, коли програма встановлена ​​на вашому телефоні, і попереджають вас, коли хтось хоче виконати небажані дії на вашому пристрої.

В даний час існує безліч програм безпеки від відомих розробників, які пропонують телефонам ефективний захист.

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